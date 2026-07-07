Аршавин — об очередном опоздании Вендела: «Игрок экстракласса, ему не надо мешать»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об очередном опоздании полузащитника «Зенита» Вендела на сбор команды.

«Нужно ли что-то делать с Венделом? Ему, наоборот, не надо мешать. Человек на третьей минуте забил (в товарищеском матче против махачкалинского «Динамо»). В «Зените» давно это приняли. Не знаю, почему вы это обсуждаете третий год. Уже всем все понятно. Он игрок экстракласса. Что сделать, если приезжает чуть позже?» — сказал Аршавин «СЭ».

В сезоне-2025/26 Вендел забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах во всех турнирах. Вместе с «Зенитом» он в пятый раз в своей карьере стал чемпионом России.