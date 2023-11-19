«Балтика» планирует провести минуту молчания перед матчем со «Спартаком» в память об умершем экс-президенте клуба

Футбольный клуб «Балтика» направил официальное письмо в РПЛ с просьбой разрешить 25 ноября на игре 16-го тура чемпионата России со «Спартаком» провести минуту молчания по умершему экс-президенту клуба Корнею Шперлингу.

Накануне матча, 24 ноября, будет 9 дней с момента кончины Шперлинга.

Корней Шперлинг скончался 16 ноября в возрасте 76 лет. Он работал в «Балтике» с 1992 года, с 1994 по 1996 год он являлся президентом клуба. Шперлинг покинул команду из Калининграда в 1999 году.

Матч «Балтика» — «Спартак» пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде 25 ноября и начнется в 19.45 по московскому времени.