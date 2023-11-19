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«Балтика» планирует провести минуту молчания перед матчем со «Спартаком» в память об умершем экс-президенте клуба

Юрий Голышак
Обозреватель
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Футбольный клуб «Балтика» направил официальное письмо в РПЛ с просьбой разрешить 25 ноября на игре 16-го тура чемпионата России со «Спартаком» провести минуту молчания по умершему экс-президенту клуба Корнею Шперлингу.

Накануне матча, 24 ноября, будет 9 дней с момента кончины Шперлинга.

Корней Шперлинг скончался 16 ноября в возрасте 76 лет. Он работал в «Балтике» с 1992 года, с 1994 по 1996 год он являлся президентом клуба. Шперлинг покинул команду из Калининграда в 1999 году.

Матч «Балтика» — «Спартак» пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде 25 ноября и начнется в 19.45 по московскому времени.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
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Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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