Гильерме: «Семин не изменился, всегда хорошо выглядит»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме ответил «СЭ» на вопрос о встрече с бывшим главным тренером железнодорожников Юрием Семиным.

«Тепло встретили Юрия Палыча, как и всегда. Он вообще не изменился! Всегда выглядит хорошо», — сказал Гильерме «СЭ».

Юрий Семин тренировал команду легенд «Локомотива» в игре с ЦСКА (1:0). Единственный гол в ретро-матче забил Дмитрий Лоськов.

Встреча была посвящена «золотому» матчу между железнодорожниками и армейцами, который состоялся 21 год назад. Тогда «Локомотив» также выиграл со счетом 1:0, автором единственного гола стал Дмитрий Лоськов.