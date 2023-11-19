Леонченко о ретро-матче: «Слава богу, это произошло. Огромное событие для российского футбола»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в комментарии для «СЭ» высказался о проведении ретро-матча против легенд ЦСКА (1:0).

«Я очень рад, что нам удалось это сделать вместе с РФС, — сказал Леонченко «СЭ». — Думали об этом еще в том году, к двадцатилетию годовщины это обсуждали. Слава богу, это произошло. Огромное событие для футболистов, для болельщиков и для всего российского футбола, потому что те игроки, которые сегодня вышли на поле, очень много сделали для развития, и очень много радости доставили болельщикам. Как и сегодня».

Леонченко также оценил посещаемость ретро-матча — на игру пришли 11217 зрителей.

«Это футбол. Именно поэтому болельщики и пришли. Чтобы увидеть своих любимых футболистов, пережить те эмоции, которые они переживали 20 лет назад. Футбол получился. Без болельщиков это невозможно. Сегодня до матча мы провели три игры ЮФЛ. Сегодняшний день показал, что у футбола есть прошлое, настоящее и будущее. Без прошлого его не может быть. Весь клуб, как и ЦСКА, так и «Локомотив» — вместе», — добавил Леонченко.

Ретро-матч легенд «Локомотива» и ЦСКА состоялся в воскресенье, 19 ноября на стадионе «РЖД Арена». Единственный гол забил полузащитник железнодорожников Дмитрий Лоськов.

Игра была посвящена 21-летию «золотого» матча «Локомотив» — ЦСКА. Тогда железнодорожники победили со счетом 1:0 и стали чемпионами России, а единственный гол тоже забил Лоськов.