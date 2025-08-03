«Балтика» — «Оренбург»: калининградцы забили третий гол

«Балтика» забила третий гол в ворота «Оренбурга» в матче 3-го тура РПЛ — 3:1.

На 65-й минуте отличился форвард Чинонсо Оффор, который появился на поле четырьмя минутами ранее.