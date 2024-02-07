«Балтика» объявила о переходе хавбека сборной Белоруссии Ковалева

«Балтика» объявила о подписании контракта с полузащитником Юрием Ковалевым. Соглашение рассчитано до конца этого сезона с возможностью продления еще на год.

31-летний белорус перешел в клуб из Калининграда на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Оренбург» с 2021 по 2023 год. До этого играл в составе тульского «Арсенала».

За сборную Белоруссии Ковалев провел 22 матча и забил 1 гол.