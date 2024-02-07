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Сегодня, 17:31

Шалимов заявил, что Угальде напоминает ему Давыдова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал переход в «Спартак» из «Твенте» форварда Манфреда Угальде.

«Очевидно, что «Спартак» искал нападающего. Вероятно, что переплатили, — но и раньше было много ситуаций, когда игроков в РПЛ брали с переплатой, потому что иначе купить было тяжело, а сейчас не переплачивать сложно. Вопрос не в переплате, а в том, что игрок покажет в сезоне. Мне Угальде напоминает Дениса Давыдова — умеет открыться, сыграть на добивании, хорошо действует в штрафной. Но игра в два нападающих — это особая история, когда комбинационного футбола будет мало и многое зависит не от личных качеств игрока, а от того, как ему будут отдавать передачи», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Ранее в «Твенте» исключили возвращение Угальде из-за сложностей с платежами.

Угальде перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Твенте». 21-летний футболист в этом сезоне провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

1 февраля главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подписание форварда.

По информации СМИ, красно-белые заплатили за игрока порядка 13 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-mne-ugal-de-napominaet-denisa-davy-dova-umeet-otkry-t-sya-sy-grat-na-dobivanii/
Игорь Шалимов
Манфред Угальде
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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