Шалимов заявил, что Угальде напоминает ему Давыдова

Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал переход в «Спартак» из «Твенте» форварда Манфреда Угальде.

«Очевидно, что «Спартак» искал нападающего. Вероятно, что переплатили, — но и раньше было много ситуаций, когда игроков в РПЛ брали с переплатой, потому что иначе купить было тяжело, а сейчас не переплачивать сложно. Вопрос не в переплате, а в том, что игрок покажет в сезоне. Мне Угальде напоминает Дениса Давыдова — умеет открыться, сыграть на добивании, хорошо действует в штрафной. Но игра в два нападающих — это особая история, когда комбинационного футбола будет мало и многое зависит не от личных качеств игрока, а от того, как ему будут отдавать передачи», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Ранее в «Твенте» исключили возвращение Угальде из-за сложностей с платежами.

Угальде перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Твенте». 21-летний футболист в этом сезоне провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

1 февраля главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подписание форварда.

По информации СМИ, красно-белые заплатили за игрока порядка 13 миллионов евро.