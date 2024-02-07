«Спартак» — «Ростов»: Угальде в стартовом составе красно-белых

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«Спартак» опубликовал стартовый состав на матч против «Ростова» в Winline Зимнем Кубке РПЛ.

Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

За москвичей с первых минут сыграет новичок — нападающий Манфред Угальде, перешедший из «Твенте».

Форвард красно-белых Александр Соболев пропускает матч из-за повреждения, сообщает пресс-служба команды.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Медина, Зиньковский, Угальде, Промес.

Запасные: Селихов, Свинов, Джикия, Чернов, Бозов, Маслов, Рябчук, Классен, Денисов, Лайкин, Зорин, Мозес, Умяров, Игнатов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».