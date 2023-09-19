Шалимов: «Файзуллаев здорово вышел с «Крыльями Советов», просто красавчик»

Российский тренер Игорь Шалимов оценил игру полузащитника ЦСКА Аббоса Файзуллаева в матче 8-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).

«Просто здорово вышел Файзуллаев, просто красавчик. Резкатушник — очень быстрый, резкий, хорошо разворачивается, обрабатывает мяч. Это школа, это уровень. ЦСКА вышел из всех схем и побежал в атаку, организовав творческий бардачок. И «Крылья» просто не знали, что делать. Гол Чалова — результат мастерства как дающего, так и завершающего. Просто класс», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 12 очками в 8 матчах.