«Балтика» и «Локомотив» сыграют в РПЛ 16 августа

«Балтика» и «Локомотив» сыграют в 5-м туре чемпионата России в субботу, 16 августа. Матч на «Ростех Арене» в Калининграде начинается в 15.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

16 августа, 15:00. Ростех Арена (Калининград)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Калининграде. Ключевые события и результат игры «Балтика» — «Локомотив» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Встречу в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 14.55 мск, за 5 минут до игры.

Калининградцы в предыдущем туре сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а «железнодорожники» обыграли «Спартак» (4:2).