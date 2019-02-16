"Балтика" арендовала защитника "Енисея"

"Енисей" и "Балтика" договорились об аренде защитника красно-синих Шамиля Гасанова. Как сообщает пресс-служба красноярского клуба, аренда 25-летнего россиянина рассчитана до конца сезона. В этом сезоне Гасанов провел за "Енисей" 4 матча.
"Спасибо болельщикам и команде за время, которое я провел в Красноярске. Желаю удачи клубу, парням – в решении самой главной задачи в этом сезоне", – сказал Гасанов.
Дополнительная информация
фк-енисей.рф/2019/02/16/шамиль-гасанов-будет-выступать-за-бал/
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