Бальде заявил, что хочет писать историю в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде заявил о намерении остаться в московском клубе.

«Конечно! У меня еще 3 года по контракту. Хочу писать историю в «Спартаке», — приводит «РБ Спорт» слова Бальде.

Также он ответил на вопрос о том, получал ли предложения от других российских клубов.

«Да, и не только из России, но и от европейских команд. Я принял решение, что хочу творить историю здесь — в «Спартаке», — добавил форвард.

Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года, подписав контракт на три года. В текущем сезоне 28-летний сенегальский футболист провел 5 матчей за красно-белых в РПЛ и отметился 2 голами.