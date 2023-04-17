Непомнящий: «Я восхищен тем, как прибавляют молодые ребята из «Ростова»

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий рассказал, как отреагировал на ничью «Ростова» с «Зенитом» в матче 23-го тура РПЛ (0:0).

«Я восхищен тем, как прибавляют молодые ребята из «Ростова». Они играли почти на равных с питерцами. Конечно, у «Зенита» футболисты более статусные, но ростовчане старались играть с позиции силы, а не выстраивали автобус у своих ворот. Другое дело, что гости были ближе к успеху. Они дважды не забили из явно голевых ситуаций. Так что и «Зенит» сыграл хорошо. Хотя в первом тайме ему не удавалось выходить из-под прессинга, который навязали хозяева. Во втором тайме гости это поправили, хотя победы это не принесло», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Непомнящего.

После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Ростов» находится на второй строчке (46 очков).