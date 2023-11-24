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Балашов: «У Кононова контракт с «Арсеналом». Никого не предупредив, отправляется на переговоры с руководством «Спартака» — нормально?!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об Олеге Кононова, который в 2018 году тренировал тульский клуб, а потом ушел в «Спартак».

— Мы читали, что за Кононова и его штаб «Спартак» выплатил «Арсеналу» компенсацию — 500 тысяч долларов.

— Так и есть.

— Зарема сообщила в интервью, что отговаривала Леонида Арнольдовича от кандидатуры Кононова. Аргументировала так: «Он же вялый!» В самом деле?

— По словам футболистов, иногда Кононов повышал голос, разговаривал жестко. Хоть я ни разу не слышал.

— Значит, Зарема права?

— И все же я бы не стал так говорить — «вялый». Сформулирую иначе. Мне кажется, для тренера Кононов мягковат.

— Как вы с ним расставались?

— Заканчивается матч на «Открытие Арене». Мы внизу, а Кононов поднимается в ложу к спартаковскому руководству. О чем нам тут же доложили.

— Кто?

— Люди из «Спартака». Знакомых-то полно. Сразу: «Ваш-то вон, пошел...» При действующем контракте! Вот что это?!

— Тренер не должен так себя вести?

— А вы как думаете? У него контракт с «Арсеналом»! Никого не предупредив, отправляется на переговоры с руководством «Спартака» — нормально?!

— Вы задавали ему этот вопрос?

— Аджоев задавал.

— Что ответил Олег Николаевич?

— Понятия не имею. Ясно было — для него в Туле все закончилось.

— Вы бы как действовали, если бы пригласил «Спартак»?

— Сразу позвонил бы Аджоеву: «Захарыч, вот такая ситуация. Давай подумаем, как поступить». Не сомневаюсь, он сказал бы: «Спартак» есть «Спартак», какие вопросы? Расстанемся цивилизованно". Компенсация возникла исключительно из-за поведения Кононова.

— Из-за фортеля с походами в ложу?

— Разумеется!

— Вы для себя ответили на вопрос, почему он так сделал?

— А это как раз в характере Кононова. Можно принять грамотное решение, посоветоваться... Нет! Ну, пошел и пошел.

— Мямлить начал даже внутри себя?

— Вот-вот.

Дмитрий Балашов. «В «Анжи» Это'О получал 20 миллионов рублей в день». Разговор по пятницам с Дмитрием Балашовым

Дмитрий Балашов
ФК Арсенал (Тула)
ФК Спартак (Москва)
Олег Кононов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
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 7
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Эдуард Сперцян

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 7
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Роман Ежов

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Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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