Балашов: «У Кононова контракт с «Арсеналом». Никого не предупредив, отправляется на переговоры с руководством «Спартака» — нормально?!»

Бывший генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об Олеге Кононова, который в 2018 году тренировал тульский клуб, а потом ушел в «Спартак».

— Мы читали, что за Кононова и его штаб «Спартак» выплатил «Арсеналу» компенсацию — 500 тысяч долларов.

— Так и есть.

— Зарема сообщила в интервью, что отговаривала Леонида Арнольдовича от кандидатуры Кононова. Аргументировала так: «Он же вялый!» В самом деле?

— По словам футболистов, иногда Кононов повышал голос, разговаривал жестко. Хоть я ни разу не слышал.

— Значит, Зарема права?

— И все же я бы не стал так говорить — «вялый». Сформулирую иначе. Мне кажется, для тренера Кононов мягковат.

— Как вы с ним расставались?

— Заканчивается матч на «Открытие Арене». Мы внизу, а Кононов поднимается в ложу к спартаковскому руководству. О чем нам тут же доложили.

— Кто?

— Люди из «Спартака». Знакомых-то полно. Сразу: «Ваш-то вон, пошел...» При действующем контракте! Вот что это?!

— Тренер не должен так себя вести?

— А вы как думаете? У него контракт с «Арсеналом»! Никого не предупредив, отправляется на переговоры с руководством «Спартака» — нормально?!

— Вы задавали ему этот вопрос?

— Аджоев задавал.

— Что ответил Олег Николаевич?

— Понятия не имею. Ясно было — для него в Туле все закончилось.

— Вы бы как действовали, если бы пригласил «Спартак»?

— Сразу позвонил бы Аджоеву: «Захарыч, вот такая ситуация. Давай подумаем, как поступить». Не сомневаюсь, он сказал бы: «Спартак» есть «Спартак», какие вопросы? Расстанемся цивилизованно". Компенсация возникла исключительно из-за поведения Кононова.

— Из-за фортеля с походами в ложу?

— Разумеется!

— Вы для себя ответили на вопрос, почему он так сделал?

— А это как раз в характере Кононова. Можно принять грамотное решение, посоветоваться... Нет! Ну, пошел и пошел.

— Мямлить начал даже внутри себя?

— Вот-вот.