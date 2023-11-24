Экс-гендиректор «Арсенала» — о трансфере Лесового: «Два миллиона евро чистой прибыли!»

Бывший генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как тульский клуб продавал в «Динамо» полузащитника Даниила Лесового.

— Сколько «Динамо» заплатило за Лесового?

— 2 600 000 евро. Интересно получилось. В арендном соглашении между «Арсеналом» и «Зенитом» был пункт о возможном выкупе Лесового за 600 тысяч евро. Сумма для нас огромная, но мы нашли деньги. Потому что уже знали о желании «Динамо» приобрести Даню.

— Ловко.

— Выкупили парня — и через пару месяцев продали. Два миллиона чистой прибыли!