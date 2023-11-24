«Балтика» реализовала 15 тысяч билетов на матч со «Спартаком»

В пресс-службе «Балтики» рассказали «СЭ» о количестве реализованных билетов на матч 16-го тура чемпионата России против «Спартака».

«На данный момент, на матч против «Спартака» реализовано порядка 15 тысяч билетов», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Балтика» встретится со «Спартаком» на «Ростех Арене». Игра пройдет в субботу, 25 ноября. Начало встречи — в 19.45 по московскому времени.