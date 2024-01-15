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Балахнин: «Севикян переходит в «Ференцварош», потому что хочет показать себя на европейском уровне»

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Футбольный эксперт Сергей Балахнин высказал мнение о переходе нападающего «Пари НН» Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

«Ференцварош» выступает в еврокубках, что очень важно. Бывает и в Лиге чемпионов. Видимо, Севикян на этом уровне хочет себя показать, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина. — А так, чемпионат там не очень высокого уровня. Есть две топовые команды, которые демонстрируют интересный футбол. Остальные клубы среднего уровня. И я не уверен, что в Венгрии можно прогрессировать лучше, чем в России. Другое дело, что он идет в клуб — лидер, который будет бороться за титулы, в отличие от «Пари НН», который находится на 9-м месте в РПЛ. Он выбрал такой вариант, и я его понимаю».

По информации, сумма трансфера может составить 1,1 миллиона евро.

«Рано говорить, что Севикян — топ-игрок. У нас много молодых и перспективных ребят, но что будет дальше — никто не знает. Севикяну надо будет доказывать свой уровень в венгерском чемпионате. Если будет выступать хорошо, его заметят. Возможно, такая у Эдгара мотивация», — сказал Балахнин.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Источник: euro-football.ru
ФК Нижний Новгород
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
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5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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