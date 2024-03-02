Балахнин рассказал, кого считает лидером в «Краснодаре»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин назвал лидера в составе «Краснодара».

«Я вижу на поле не одного лидера. Прежде всего, Алонсо является лидером в обороне. Команда в обороне играет очень чудесно, меньше всех пропустила, и очевидно, он играет там большую роль. Конечно, в середине два молодых парня играют, наверное, все-таки Алонсо — один яркий лидер у «Краснодара», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

2 марта «Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» в матче 19-го тура РПЛ (1:1). «Быки» продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками.