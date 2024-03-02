На матче «Зенит» — «Спартак» ожидается более 55 000 зрителей, что станет рекордом сезона РПЛ

На матче «Зенита» со «Спартаком» в 19-м туре чемпионата России ожидается более 55 000 зрителей, сообщает Metaratings.ru.

На «Газпром Арене» будет установлен рекорд посещаемости РПЛ сезона-2023/24. Еще ни на одной игре лиги в этом сезоне не собиралось 50 000 зрителей. Рекорд по этому показателю был установлен в 15-м туре на матче между «Зенитом» и «Краснодаром», который посетили 46 701 зритель.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 2 марта и начнется в 19.30 по московскому времени. На данный момент сине-бело-голубые с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые с 30 баллами идут пятыми.