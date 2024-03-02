Тренер «Спартака» Слишкович — об отъезде Абаскаля: «В Москве он чувствует себя спокойнее»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, почему главный тренер команды Гильермо Абаскаль покинул Санкт-Петербург перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.

«Мы знали, что он отправится в Москву. Он отбывает уже третий матч дисквалификации. Возможно, в этом есть что-то, что приносит «Спартаку» удачу. Главной причиной этому является то, что он там чувствует себя спокойнее», — приводит слова Слишковича matchtv.ru.

Ранее стало известно, что Абаскаль не будет присутствовать на матче против «Зенита». Он будет следить за игрой 19-го тура РПЛ на базе московской команды.

34-летний испанский специалист был дисквалифицирован на три матча (один — условно) после удаления в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

«Спартак» 2 марта на выезде сыграет с «Зенитом». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.