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Сегодня, 18:12

Балахнин — о продаже пива на стадионах: «Чем наши зрители хуже бразильских или европейских?»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о возможном возвращении продажи пива на российских стадионах.

«А чем оно помешает? Особенно, если все будет нормально сделано, как положено. Как везде это делается, во всем мире. Чем наши зрители хуже, условно говоря, бразильских или европейских?» — приводит «Евро-Футбол» слова Балахнина.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что российские клубы терпят многомиллионные убытки каждую неделю, поэтому разрешить продажу пива на стадионах будет целесообразным.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/30985/1005101462_balahnin__o_prodaje_piva_na_stadionah_chem_nashi_zriteli_huje_evropeyskih
Футбол
РПЛ
Сергей Балахнин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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