Балахнин — о продаже пива на стадионах: «Чем наши зрители хуже бразильских или европейских?»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о возможном возвращении продажи пива на российских стадионах.

«А чем оно помешает? Особенно, если все будет нормально сделано, как положено. Как везде это делается, во всем мире. Чем наши зрители хуже, условно говоря, бразильских или европейских?» — приводит «Евро-Футбол» слова Балахнина.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что российские клубы терпят многомиллионные убытки каждую неделю, поэтому разрешить продажу пива на стадионах будет целесообразным.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.