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Асхабадзе: «ЭСК должна оценивать работу судей внутри, а не клубы должны постоянно бегать и жаловаться»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе поделился мыслями о возможном упразднении Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

«Это точно не в моей компетенции. Мне без разницы, существует ли этот орган ЭСК, хотят люди на него время тратить или нет. Я не вижу в этом никакого смысла. Я считаю, что ЭСК должна оценивать работу судей внутри, чтобы повышать их квалификацию, а не клубы должны постоянно бегать и жаловаться», — приводит «РБ Спорт» слова гендиректора.

Ранее Sport24 сообщал о том, что Асхабадзе на общем собрании клубов РПЛ выступил с рядом вопросов к главе департамента судейства РФС Павлу Каманцеву.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-fakela-e-sk-dolzhna-otsenivat-rabotu-sudej-vnutri-a-ne-kluby-dolzhny-postoyanno-begat-i-zhalovat-sya/
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
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