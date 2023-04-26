Эдуард Мор: «Совершенно непонятно, чего ждать от «Спартака» в ближайших матчах»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор рассказал, почему трудно предсказать, как сложится матч московского клуба с «Ростовом» в рамках 25-го тура РПЛ.

«С учетом последнего матча с «Краснодаром», совершенно непонятно, чего ждать от «Спартака» в ближайших матчах. Я, когда давал прогноз на матч «Спартака» и «Краснодара», сказал: не вижу фаворита, победить может кто угодно, шансы команд равны. Единственное, в чем был уверен, что будет много голов. Как будет играть «Ростов» против «Спартака», понятно. Тут хотя бы москвичи могут идти от своих возможностей. Был период, когда все игроки были на месте, не было травм, мы понимали, как будет играть «Спартак», что они будут делать на поле, каким будет стартовый состав. Когда пошла черед травм, Абаскаль старался выйти из этой ситуации, что-то придумывая. И сейчас непонятно, чего ждать от «Спартака». Особенно трудно заменить Литвинова, Умярова, Зобнина», — приводит «РБ Спорт» слова Мора.

Матч между командами пройдет на стадионе «Открытие Арена» 29 апреля. «Ростов» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков. «Спартак» располагается на 3-й позиции, имея в своем активе на одно очко меньше.