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Сегодня, 13:38

Балахнин не верит, что фактор домашнего поля поможет «Крыльям Советов» победить «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак».

«В этой встрече будет играть большое значение класс команд и игроков. Тут еще надо говорить о самих «Крыльях Советов. Они сейчас тоже не в лучшем своем состоянии и показывает не самый хороший футбол. Фактор домашнего поля всегда играет важную роль, но я боюсь, что в этом случае, он не будет таким весомым. Потому что, все-таки «Спартак» мотивирован в борьбе за медали. Если брать совокупность, то уровень футболистов красно-белых на голову выше самарских», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в РПЛ, «Крылья» набрали 29 очков и идут на 13-й строчке.

Команды сыграют 3 июня. Начало — в 17.00 мск.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10914089-balahnin-ne-verit-chto-faktor-domashnego-polya-pomozhet-krylyam-sovetov-pobedit-spartak.html
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Сергей Балахнин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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Зенит – Факел
 - : -
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
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 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

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Гленн Бейл

Крылья Советов

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Спартак

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