Защитник «Чайки» Волков может перейти в «Ахмат»

Как стало известно «СЭ», «Ахмат» может подписать защитника «Чайки» Владислава Волкова.

Нынешний главный тренер грозненцев Сергей Ташуев знаком с футболистом по работе в команде из Песчанокопского в сезоне-2021/22.

В сезоне-2022/23 23-летний Волков провел за «Чайку» 27 игр и забил 2 гола. Контракт россиянина с клубом действует до конца июня 2023 года.