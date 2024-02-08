Бакаев прокомментировал проблему отсутствия российского костяка в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за «Аль-Вахду» из ОАЭ, прокомментировал проблему отсутствия российского костяка в клубе из Санкт-Петербурга.

«С этим тяжело спорить. Но у «Зенита» не будет с этим проблем. Всех купят? «Зенит» хорошо работает. Они взяли Бакаева, но у Бакаева не получилось (смеется). Но взяли же. Если иностранцы уедут, может быть, россияне заиграют», — сказал Бакаев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года, когда истек его контракт со «Спартаком». 27-летний полузащитник с того момента провел 34 матча за сине-бело-голубых, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.

С сентября 2023 года Бакаев на правах аренды играет за «Аль-Вахду».