УЕФА почтил память российских футбольных деятелей, ушедших из жизни в 2023 году

На конгрессе УЕФА почтили память российских футбольных деятелей, которые умерли в 2023 году, сообщает РИА «Новости».

Заседание конгресса проходит в Париже 8 февраля.

В начале заседания конгресс вспомнил европейских футбольных деятелей, которые ушли из жизни в прошедшем году, в том числе российских: журналиста Андрея Малосолова, экс-голкипера сборной России Вениамина Мандрыкина и бывшего руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского.

Ранее сообщалось, что российскую делегацию на конгрессе УЕФА возглавляет президент РФС Александр Дюков.