Наумов: «Я бы не советовал Чалову переходить в «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал клуб, в который не рекомендовал бы перейти форварду ЦСКА Федору Чалову.

«Вот в «Зенит» я бы не советовал ему переходить. Потому что там он сядет на лавку и потеряет то, что сейчас имеет. Потому что это уже не первый случай, когда русский футболист в «Зените» не приживается и имеет очень мало игровой практики, потому что уже 11 или 12 бразильцев играет в команде. Поэтому в «Зенит» я не советую ему переходить», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Чалов в этом сезоне провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Контракт 25-летнего форварда с ЦСКА истекает в декабре 2024 года.