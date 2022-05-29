Бакаев назвал трех лучших тренеров «Спартака»

Полузащитник Зелимхан Бакаев назвал трех топ тренеров «Спартака».

«Топ-3 тренеров Спартака? Аленичев — точно. Я при нем дебютировал. Массимо Каррера — при нем дебютировал в РПЛ. И конечно, Кононов Олег. Благодаря ему я смог вернуться. Я благодарен всем тренерам, все помогали мне расти», — сказал Бакаев.

Ранее полузащитник объявил об уходе из «Спартака».

25-летний Бакаев — воспитанник красно-белых, дебютировал в основной команде в 2015 году. Всего Бакаев сыграл за «Спартак» в 105 играх.