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Бакаев назвал трех лучших тренеров «Спартака»

Владимир Пушкарев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник Зелимхан Бакаев назвал трех топ тренеров «Спартака».

«Топ-3 тренеров Спартака? Аленичев — точно. Я при нем дебютировал. Массимо Каррера — при нем дебютировал в РПЛ. И конечно, Кононов Олег. Благодаря ему я смог вернуться. Я благодарен всем тренерам, все помогали мне расти», — сказал Бакаев.

Ранее полузащитник объявил об уходе из «Спартака».

25-летний Бакаев — воспитанник красно-белых, дебютировал в основной команде в 2015 году. Всего Бакаев сыграл за «Спартак» в 105 играх.

Дмитрий Аленичев
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
Олег Кононов
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
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 0 : 1
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21.05 17:00
Рубин – Уфа
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21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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