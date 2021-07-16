Бакаев не считает, что «Рубин» зависим от Хвичи
Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев в разговоре с «СЭ» высказался о своем одноклубнике Хвиче Кварацхелия.
— Много новостей о возможном уходе Хвичи. Как это воспринимается в команде? Многие думают, что вы зависимы от этого футболиста...
— Во-первых, не считаю, что мы зависимы. Во-вторых, это никак не влияет ни на команду, ни на Хвичу. Он работает, выкладывается, является одним из лучших на тренировках. У нас очень хорошая команда, в которой нет зависимости от одного игрока.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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