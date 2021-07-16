Бакаев не считает, что «Рубин» зависим от Хвичи

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев в разговоре с «СЭ» высказался о своем одноклубнике Хвиче Кварацхелия.

— Много новостей о возможном уходе Хвичи. Как это воспринимается в команде? Многие думают, что вы зависимы от этого футболиста...

— Во-первых, не считаю, что мы зависимы. Во-вторых, это никак не влияет ни на команду, ни на Хвичу. Он работает, выкладывается, является одним из лучших на тренировках. У нас очень хорошая команда, в которой нет зависимости от одного игрока.