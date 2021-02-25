Бакаев не перейдет в «Динамо»
21:41
По информации «СЭ», полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев не перейдет в «Динамо».
Сегодня ранее, 25 февраля, появилась информация, что клубы ведут переговоры о трансфере футболиста. Шла речь о переходе за 12 миллионов евро.
Зимнее трансферное окно закрывается в России сегодня.
В текущем сезоне Бакаев провел 21 матч за красно-белых, забил один гол и сделал семь результативных передач.
(Константин Алексеев)
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