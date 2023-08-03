«Баия» отказалась от переговоров с «Краснодаром» по Адемиру

Футбольный агент Алешандре Соареш сообщил, что защитник «Баии» Адемир не перейдет в «Краснодар». Он отметил, что бразильский клуб даже не стал вступать в переговоры с россиянами.

«Баия» не будет вести переговоры по Адемиру», — заявил Соареш «РБ Спорт».

В сезоне 2022/23 Адемир провел 26 матчей в составе своей команды, забив один гол и отдав две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.