Бабич принес извинения болельщикам «Спартака» за прошедший сезон

Защитник «Спартака» Срджан Бабич в разговоре с «СЭ» извинился перед болельщиками красно-белых за прошедший сезон.

«Для нас это был сложный сезон. Получилось не так, как мы хотели перед началом. Приношу извинения российским болельщикам за то, что мы не выполнили цели, которые от нас ожидали. Надеюсь, следующий сезон будет намного лучше», — сказал Бабич «СЭ»

По итогам сезона «Спартак» занял 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.