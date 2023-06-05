Бабаев заявил, что Сутормин в расширенном списке ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об интересе красно-синих к полузащитнику «Зенита» Алексею Сутормину.

«У нас есть много футболистов в расширенном списке, включая Сутормина. Но у него действующий контракт с «Зенитом», поэтому, нравится он нам или нет, это ни на что не влияет. Мы не в диалоге с ним. Информация про Артема Макарчука? Это неправда», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Ранее об интересе ЦСКА к защитнику «Зенита» Алексею Сутормину сообщил журналист Иван Карпов в телеграмм-канале «Инсайды от Карпа». Отмечалось, что в трансфеее заинтересован лично тренер армейцев Владимир Федотов.

В сезоне-2022/23 29-летний вингер сыграл 20 матчей за питерский клуб и не отличился результативными действиями.