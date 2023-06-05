Суд 19 июня вынесет решение по делу о нападении Промеса на родственника

Суд Амстердама 19 июня примет решение по делу о нападении форварда «Спартака» Квинси Промеса на своего двоюродного брата, сообщает De Telegraaf.

В 2020 году Промес во время вечеринки поссорился со своим родственником, после чего, по словам свидетелей, нанес двоюродному брату удар ножом в ногу. Прокуратура требует для игрока «Спартака» 2 года тюрьмы.

В минувшем сезоне Промес провел 37 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 10 результативных передач.