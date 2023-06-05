Семин считает, что «Пари НН» и «Факел» останутся в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о предстоящих стыковых матчах за право участия в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Думаю, «Пари НН» и «Факел» останутся в Российской Премьер-Лиге, у них большие шансы сохранить прописку. Воронежцам будет немного труднее, потому что им предстоит матч в Красноярске, но, думаю, команда Вадима Евсеева справится с этой задачей. Будет интересно понаблюдать за тем, как команды сражаются за место в чемпионате России», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

«Пари НН» сыграет в стыковых матчах с «Родиной», а «Факел» — с «Енисеем». Встречи пройдут 7 и 10 июня. Отметим, что клубы Первой лиги проведут первые матчи дома.