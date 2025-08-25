В ЦСКА сообщили о возможном усилении: «Проговариваем с Челестини»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос «СЭ» о возможных трансферах.

— Возможно ли удовлетворить потребности Челестини — еще 3-4 игрока. Он говорил, что обсуждал это с руководством.

— Да, это так. Мы каждый день с ним это проговариваем. Что-то получается, что-то не получается. Но еще есть время. Я надеюсь, что нам удастся укомплектовать команду и привезти футболистов, которые сделают нас сильнее.

Фабио Челестини возглавил ЦСКА в летнее межсезонье. Он сменил на посту главного тренера серба Марко Николича, который ушел в греческий АЕК.

После 6 туров армейцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками.