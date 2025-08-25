Тедеев о словах Дзюбы про состав «Акрона»: «Мы ни при каких обстоятельствах вылетать не собираемся»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего клуба Артема Дзюбы об уровне состава тольяттинцев.

24 августа после поражения от ЦСКА (1:3) в 6-м туре Дзюба назвал состав «Акрона» одним из самых слабых в РПЛ.

«Мы все понимаем, что усиление нужно. И я верю, что оно будет. Слова Дзюбы про возможный вылет в ФНЛ? В жизни может произойти всякое, но мы об этом не думаем. Артем это не к тому сказал, что мы готовы [вылетать]. Он наоборот сказал, что мы ни при каких обстоятельствах вылетать не собираемся. Мы сделаем все возможное и руководство в том числе», — сказал Тедеев «СЭ».

«Акрон» после 6-го тура занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков.