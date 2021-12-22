Бабаев рассказал об изменениях в распределении денег между клубами РПЛ
14:41
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об изменениях в распределении доходов от реализации вещательных и коммерческих прав между клубами РПЛ.
«Богатые клубы не будут перетягивать себе деньги. Наоборот, клубы согласились на увеличение процента, который распределяется от лиги в равных частях. Раньше было в зависимости от места в таблице. Сейчас же большая часть будет распределяться поровну в связи с тем, что нужно помочь клубам с экономическими трудностями и из второй половины таблицы», — сказал Бабаев.
Сегодня, 22 декабря, состоялось заключительное заседание представителей клубов РПЛ.
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