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Бабаев рассказал об изменениях в распределении денег между клубами РПЛ

14:41
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об изменениях в распределении доходов от реализации вещательных и коммерческих прав между клубами РПЛ.

«Богатые клубы не будут перетягивать себе деньги. Наоборот, клубы согласились на увеличение процента, который распределяется от лиги в равных частях. Раньше было в зависимости от места в таблице. Сейчас же большая часть будет распределяться поровну в связи с тем, что нужно помочь клубам с экономическими трудностями и из второй половины таблицы», — сказал Бабаев.

Сегодня, 22 декабря, состоялось заключительное заседание представителей клубов РПЛ.

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