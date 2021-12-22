Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал несостоявшийся перенос матча 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» (2:0).

«Процедура по переносу матча есть. Просто было мало времени, меньше 24 часов до начала матча. Были определенные сложности. В итоге там 2-3 градуса все решили. Сами футболисты говорят, что и в -13 играть тяжело, врачи тоже не рекомендуют. Может быть, мы к этой теме вернемся в будущем», — сказал Бабаев.

В пятницу, 10 декабря, в СМИ появилась информация о возможном переносе матча ЦСКА — «Арсенал» из-за мороза. Однако в тот же день, уже вечером, клуб опубликовал заявление о проведении игры и принес извинения перед болельщиками за то, что встреча пройдет без зрителей.

Делегат произвел замер температуры воздуха на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве за час до встречи, и термометр показал -10,6. Таким образом, игра прошла по расписанию.