Бабаев рассказал о травмах Васина и Щенникова

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» рассказал о восстановлении защитников Виктора Васина и Георгия Щенникова. Оба игрока не смогут принять участие в ближайших играх из-за повреждений.

— Есть еще один футболист, подверженный травмам — Виктор Васин. Что с ним сейчас?

— К сожалению, опять на обследовании в Германии. Новые проблемы возникли в связи с травмами, которые он перенес за последние годы. Есть вероятность, что это последствия операции на крестообразной связке, которую сделали Виктору в прошлом году. Его все еще беспокоит колено.

Сейчас ждем заключение немецких врачей. Если получится правильно поставить диагноз, то, надеюсь, мы вместе с Витей справимся с этой ситуацией. Он очень сильно переживает, хочет играть, помогать команде. У нас были непростые переговоры по продлению контракта, в итоге каждая из сторон пошла на определенные уступки. Витя, как ответственный человек и профессиональный спортсмен делает все возможное, но никак не удается. Решаем одну проблему — появляется другая. Буквально на этой неделе мы должны получить окончательный вердикт от лучших немецких специалистов в области травм колена, тогда уже все будет понятно.

— А что с Щенниковым?

— Восстанавливается, думаю, что точно вернется к следующему перерыву на сборные. Есть вероятность, что это случится раньше, но, скорее всего, пока Жора наберет форму, уже наступит перерыв. (Дмитрий Симонов/Виталий Айрапетов)

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