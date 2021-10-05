Хачатурянц: «Возможно, я выйду с предложением улучшить структуру чемпионата»
14:53
Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что в скором времени он может выйти с предложением улучшить структуру чемпионата.
«Как человек, который пришел из бизнеса, самая большая ошибка — принимать решения без наличия достаточного количества информации. Возможно, я выйду с предложением улучшить структуру чемпионата. После детального изучения, я выйду с определенной дорожной картой к клубам», — сказал Хачатурянц.
Сегодня, 5 октября, Хачатурянц занял новый пост, сменив Сергея Прядкина, который подал в отставку.
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