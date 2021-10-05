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Хачатурянц: «Возможно, я выйду с предложением улучшить структуру чемпионата»

14:53
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Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что в скором времени он может выйти с предложением улучшить структуру чемпионата.

«Как человек, который пришел из бизнеса, самая большая ошибка — принимать решения без наличия достаточного количества информации. Возможно, я выйду с предложением улучшить структуру чемпионата. После детального изучения, я выйду с определенной дорожной картой к клубам», — сказал Хачатурянц.

Сегодня, 5 октября, Хачатурянц занял новый пост, сменив Сергея Прядкина, который подал в отставку.

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