Бабаев завил, что ФИФА не примет решение, которое позволит перейти игрокам в другой клуб

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:4) высказался по поводу продажи игроков в целях безопасности.

— Некоторые клубы продавали игроков, потому что понимают что есть риски. Например, «Спартак» продал Айртона. У вас нет попыток сейчас кого-то продать, чтобы обезопасить себя?

— Нет, потому что я оцениваю риск, что ФИФА пойдет на такой шаг, достаточно невысоко. Возможно, будет продлен срок временного приостановления контракта и права игроков покинуть российские клубы, но не думаю, что они примут решение, которое позволит перейти игрокам в другой клуб без каких-либо компенсации для российских клубов