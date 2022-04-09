Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:25

«ФИФА не пойдет на такой шаг». Бабаев — о продаже игроков в целях безопасности

Бабаев завил, что ФИФА не примет решение, которое позволит перейти игрокам в другой клуб
Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:4) высказался по поводу продажи игроков в целях безопасности.

— Некоторые клубы продавали игроков, потому что понимают что есть риски. Например, «Спартак» продал Айртона. У вас нет попыток сейчас кого-то продать, чтобы обезопасить себя?

— Нет, потому что я оцениваю риск, что ФИФА пойдет на такой шаг, достаточно невысоко. Возможно, будет продлен срок временного приостановления контракта и права игроков покинуть российские клубы, но не думаю, что они примут решение, которое позволит перейти игрокам в другой клуб без каких-либо компенсации для российских клубов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дикий бой Даны Борисовой: била блогершу словно молотом, драла за волосы и победила
Предательство или спасение карьеры? Кто из российских спортсменов может сменить гражданство и уехать в другие страны
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
«Химки» — ЦСКА: видеообзор матча 24-го тура РПЛ
РПЛ: «Зенит» против «Ахмата», «Спартак» — «Арсенал» и другие матчи 24-го тура
«Краснодар» победил «Рубин» в Казани
«Ахмат» — «Зенит»: Дзюба и Юри Алберто выйдут в стартовом составе
«Рубин» — «Краснодар»: гости открыли счет в конце второго тайма
Комментатор Генич назвал убогим футболом матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Акинфеев в пятый раз пропустил четыре гола в матче РПЛ

Бабаев ответил на вопрос о качестве футбола в чемпионате России
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости