Бабаев назвал лучших футболистов РПЛ в сезоне-2021/22

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал топ-3 лучших футболистов Тинькофф РПЛ сезона-2021/22.

«Тройка лучших игроков? Клаудиньо, Себастьян Шиманьский и Игорь Акинфеев», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Клаудиньо стал чемпионом России в составе «Зенита». Полузащитник «Динамо» Шиманьский завоевал с командой бронзовые награды. ЦСКА, капитаном которого является Акинфеев, занял 6-е итоговое место.