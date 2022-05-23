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Бабаев назвал лучших футболистов РПЛ в сезоне-2021/22

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал топ-3 лучших футболистов Тинькофф РПЛ сезона-2021/22.

«Тройка лучших игроков? Клаудиньо, Себастьян Шиманьский и Игорь Акинфеев», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Клаудиньо стал чемпионом России в составе «Зенита». Полузащитник «Динамо» Шиманьский завоевал с командой бронзовые награды. ЦСКА, капитаном которого является Акинфеев, занял 6-е итоговое место.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-tsska-nazval-trojku-luchshih-igrokov-rpl-sezona-2021-2022/
Игорь Акинфеев
Клаудиньо
Себастьян Шиманьски
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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