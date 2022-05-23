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Спортивный директор «Ростова» Рыскин: «Клубы РПЛ три года подряд голосуют за расширение лиги»

Рыскин заявил, что клубы РПЛ три года подряд голосуют за расширение лиги
Севастиан Терлецкий
,  
Георгий Скобликов
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что клубы РПЛ три года подряд голосуют за расширение лиги

«Конкретного решения у рабочей группы нет. Предложения Мележикова? Есть классический чемпионат. Мы хотим вернуться в Европу. Там играют по 16, 20 команд. Надо остановиться делать реформы ради реформ. С разделением на восьмерки ни одной вменяемой идеи не слышал.

Лига проголосовала 10 голосами, что клубы РПЛ не вылетают. А про клубы ФНЛ не было речи. Это компетенция лиги. Принимать решения будет исполком РФС. Вариантов много.
Три года подряд голосуем за расширение команд. Исполком их не утверждает. Инициативу нужно обосновать. Не был готов к этому. Все находится в компетенции РФС.

Мы слышали аргументы, что расширение невыгодно. А содержать легионеров — выгодно? Может, повод задуматься о реформатировании футбола? Это мысли вслух, не предложение. Бан, допустим, продлится дольше, чем год. С 18 клубами из российских футболистов мы бы получили хороший костяк игроков. Никаких шагов нам не озвучили. Решений еще нет», — сказал Рыскин.

На данный момент в РПЛ принимают участие 16 команд. Клубы, занявшие 15-е и 16-е место, напрямую вылетают в ФНЛ, 13-е и 14-е — играют стыки.

24 мая состоится заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), который рассмотрит вопрос о возможном расширении лиги со следующего сезона.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Алексей Рыскин
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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