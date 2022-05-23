«Локомотив» ушел в отпуск до 14 июня

Игроки московского «Локомотива» ушли в отпуск до 14 июня.

Как сообщает пресс-служба клуба, 15 июня команда соберется в Москве и пройдет медосмотр. Затем 16 июня «Локо» отправится на летний учебно-тренировочный сбор в подмосковную Баковку, где будет готовиться к новому сезону.

Позже клуб сообщит дополнительную информацию о товарищеских матчах.

«Локомотив» завершил сезон РПЛ-2021/22 на шестом месте, набрав 48 очков в 30 матчах.