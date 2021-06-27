Маслов пропустил тренировки «Спартака» из-за рецидива старой травмы
27 июня 2021, 23:25
Защитник «Спартака» Павел Маслов пропустил обе сегодняшние тренировки, сообщает официальный сайт клуба 27 июня. У футболиста случился рецидив старой травмы.
«Такая же проблема беспокоила Пашу по ходу сезона, — сказал главный врач команды Глеб Чернов. — Сейчас он тренируется индивидуально с физиотерапевтами. Как такового повреждения нет. Есть накопленные воспалительные изменения, связанные с перегрузкой за продолжительный период. — Надеемся, к началу официальных матчей Паша восстановится».
21-летний футболист в прошлом сезоне провел 28 матчей за «Спартак» во всех турнирах и сделал один результативный пас.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-06-27-voskresenye_v_fillakhe_den_rozhdeniya_umyarova_vrach__o_zdorovye_maslova/
Опрос
проголосовало: 36535Все опросы
Чего вы ждете от «Спартака» с Руем Виторией?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю