Азмун присоединился к "Зениту" на сборе в Испании

Новичок "Зенита" Сердар Азмун присоединился к петербургскому клубу на сборе в Испании. Совместную фотографию с 24-летним иранцем опубликовал в своем Инстаграме главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

- К нашей команде присоединился новый игрок! Добро пожаловать, Сердар! - написал Семак.

Азмун стал игроком "Зенита" 1 февраля, подписав контракт, рассчитанный на 3,5 года. В текущем сезоне иранец выступал за "Рубин", в составе которого провел 17 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

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