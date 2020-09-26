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Азмун получил травму, Ловрен и Малком были заменены раньше. Через неделю «Зенит» сыграет со «Спартаком»

18:09
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун получил травму в домашнем матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Иранец не смог сам покинуть поле. Его увезли на электромобиле.

Раньше по ходу матча досрочно были заменены защитник Деян Ловрен (в перерыве) и форвард Малком (в начале второго тайма).

Отметим, что в следующем туре «Зениту» предстоит провести принципиальный матч со «Спартаком» в Москве. Игра 10-го тура назначена на субботу, 4 октября.

Зенит — Уфа

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