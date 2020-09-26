Азмун получил травму, Ловрен и Малком были заменены раньше. Через неделю «Зенит» сыграет со «Спартаком»
18:09
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун получил травму в домашнем матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Иранец не смог сам покинуть поле. Его увезли на электромобиле.
Раньше по ходу матча досрочно были заменены защитник Деян Ловрен (в перерыве) и форвард Малком (в начале второго тайма).
Отметим, что в следующем туре «Зениту» предстоит провести принципиальный матч со «Спартаком» в Москве. Игра 10-го тура назначена на субботу, 4 октября.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи