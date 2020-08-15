Азмун обошел Промеса по голам в чемпионате России. До легионерской тройки всего шесть мячей

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун открыл счет в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова», добив мяч в ворота после нереализованного пенальти.

Для иранского форварда этот гол оказался 60-м в матчах чемпионата России. 25-летний нападающий обогнал голландца Квинси Промеса в списке лучших иностранных бомбардиров турнира, поднявшись на четвертое место.

Больше азиата в премьер-лиге забили только три игрока с разных континентов. Бразилец Вагнер Лав отличился 85 раз, португалец Данни — 68, ивуариец Сейду Думбья — 66.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок Страна Годы Матчи Голы 1. Вагнер Лав Бразилия 2006-2013 169 85 2. Данни Португалия 2005-2017 270 68 3. Сейду Думбья Кот-д'Ивуар 2010-2015 108 66 4. Сердар Азмун Иран 2013-н.в. 171 60 5. Квинси Промес Голландия 2014-2019 115 59 6. Веллитон Бразилия 2007-2012 104 57 7. Халк Бразилия 2012-2016 97 55 8. Сергей Корниленко Белоруссия 2008-2014, 2015-2017, 2018/19 177 54 9. Кевин Кураньи Германия 2010-2015 123 50 10. Назим Сулейманов Азербайджан 1992-1998 150 50

В списке снайперов чемпионата России Азмун забрался уже в топ-30. Помимо него по 60 голов в активе имеют Владимир Бесчастных и Игорь Лебеденко.

Из продолжающих выступление футболистов Сердара опережают его партнер по атаке «Зенита» Артем Дзюба, Федор Смолов из «Локомотива», Александр Кокорин, готовящийся к дебюту в составе «Спартака» и травмированный сейчас форвард «Краснодара» Ари. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры чемпионата России