Азмун обошел Промеса по голам в чемпионате России. До легионерской тройки всего шесть мячей
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун открыл счет в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова», добив мяч в ворота после нереализованного пенальти.
Для иранского форварда этот гол оказался 60-м в матчах чемпионата России. 25-летний нападающий обогнал голландца Квинси Промеса в списке лучших иностранных бомбардиров турнира, поднявшись на четвертое место.
Больше азиата в премьер-лиге забили только три игрока с разных континентов. Бразилец Вагнер Лав отличился 85 раз, португалец Данни — 68, ивуариец Сейду Думбья — 66.
Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
1. Вагнер Лав
|
Бразилия
|
2006-2013
|
169
|
85
|
2. Данни
|
Португалия
|
2005-2017
|
270
|
68
|
3. Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
2010-2015
|
108
|
66
|
4. Сердар Азмун
|
Иран
|
2013-н.в.
|
171
|
60
|
5. Квинси Промес
|
Голландия
|
2014-2019
|
115
|
59
|
6. Веллитон
|
Бразилия
|
2007-2012
|
104
|
57
|
7. Халк
|
Бразилия
|
2012-2016
|
97
|
55
|
8. Сергей Корниленко
|
Белоруссия
|
2008-2014, 2015-2017, 2018/19
|
177
|
54
|
9. Кевин Кураньи
|
Германия
|
2010-2015
|
123
|
50
|
10. Назим Сулейманов
|
Азербайджан
|
1992-1998
|
150
|
50
В списке снайперов чемпионата России Азмун забрался уже в топ-30. Помимо него по 60 голов в активе имеют Владимир Бесчастных и Игорь Лебеденко.
Из продолжающих выступление футболистов Сердара опережают его партнер по атаке «Зенита» Артем Дзюба, Федор Смолов из «Локомотива», Александр Кокорин, готовящийся к дебюту в составе «Спартака» и травмированный сейчас форвард «Краснодара» Ари. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры чемпионата России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
1. Олег Веретенников
|
1992-1999, 2001-2002
|
274
|
143
|
2. Александр Кержаков
|
2001-2006, 2008-2015, 2016/17
|
340
|
139
|
3. Дмитрий Кириченко
|
1998-2013
|
377
|
127
|
4. Дмитрий Лоськов
|
1992-1993, 1995-2012, 2017
|
453
|
120
|
5. Артем Дзюба
|
2006-н.в.
|
336
|
119
|
6. Роман Павлюченко
|
2008-2008, 2012-2017
|
309
|
104
|
7. Сергей Семак
|
1993-2004, 2006-2013
|
456
|
102
|
8. Андрей Тихонов
|
1992-2004, 2007-2008, 2011
|
346
|
98
|
9. Игорь Семшов
|
1996-2014
|
433
|
98
|
10. Валерий Есипов
|
1992-2007
|
390
|
88
|
16. Федор Смолов
|
2007-н.в.
|
228
|
75
|
24. Александр Кокорин
|
2008-2018, 2020-н.в.
|
243
|
65
|
25. Ари
|
2010-н.в.
|
216
|
64
|
28. Владимир Бесчастных
|
1992-1994, 2001-2002, 2004-2005, 2007
|
132
|
60
|
29. Сердар Азмун
|
2013-н.в.
|
171
|
60
|
30. Игорь Лебеденко
|
2002-2017
|
371
|
60