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Азмун обошел Промеса по голам в чемпионате России. До легионерской тройки всего шесть мячей

20:55
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун открыл счет в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова», добив мяч в ворота после нереализованного пенальти.

Для иранского форварда этот гол оказался 60-м в матчах чемпионата России. 25-летний нападающий обогнал голландца Квинси Промеса в списке лучших иностранных бомбардиров турнира, поднявшись на четвертое место.

Больше азиата в премьер-лиге забили только три игрока с разных континентов. Бразилец Вагнер Лав отличился 85 раз, португалец Данни — 68, ивуариец Сейду Думбья — 66.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

1. Вагнер Лав

Бразилия

2006-2013

169

85

2. Данни

Португалия

2005-2017

270

68

3. Сейду Думбья

Кот-д'Ивуар

2010-2015

108

66

4. Сердар Азмун

Иран

2013-н.в.

171

60

5. Квинси Промес

Голландия

2014-2019

115

59

6. Веллитон

Бразилия

2007-2012

104

57

7. Халк

Бразилия

2012-2016

97

55

8. Сергей Корниленко

Белоруссия

2008-2014, 2015-2017, 2018/19

177

54

9. Кевин Кураньи

Германия

2010-2015

123

50

10. Назим Сулейманов

Азербайджан

1992-1998

150

50

В списке снайперов чемпионата России Азмун забрался уже в топ-30. Помимо него по 60 голов в активе имеют Владимир Бесчастных и Игорь Лебеденко.

Из продолжающих выступление футболистов Сердара опережают его партнер по атаке «Зенита» Артем Дзюба, Федор Смолов из «Локомотива», Александр Кокорин, готовящийся к дебюту в составе «Спартака» и травмированный сейчас форвард «Краснодара» Ари. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры чемпионата России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

1. Олег Веретенников

1992-1999, 2001-2002

274

143

2. Александр Кержаков

2001-2006, 2008-2015, 2016/17

340

139

3. Дмитрий Кириченко

1998-2013

377

127

4. Дмитрий Лоськов

1992-1993, 1995-2012, 2017

453

120

5. Артем Дзюба

2006-н.в.

336

119

6. Роман Павлюченко

2008-2008, 2012-2017

309

104

7. Сергей Семак

1993-2004, 2006-2013

456

102

8. Андрей Тихонов

1992-2004, 2007-2008, 2011

346

98

9. Игорь Семшов

1996-2014

433

98

10. Валерий Есипов

1992-2007

390

88

16. Федор Смолов

2007-н.в.

228

75

24. Александр Кокорин

2008-2018, 2020-н.в.

243

65

25. Ари

2010-н.в.

216

64

28. Владимир Бесчастных

1992-1994, 2001-2002, 2004-2005, 2007

132

60

29. Сердар Азмун

2013-н.в.

171

60

30. Игорь Лебеденко

2002-2017

371

60

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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